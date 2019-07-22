FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor
FETÖ'nün yayın organı STV'de program sunan Reha Yeprem'in son halini görenler tanıyamıyor.
FETÖ'nün yayın organı STV kanalında Sır Kapısı adlı programı sunan ve yurt dışında kaçak hayatı yaşayan eski oyuncu Reha Yeprem, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.
PROGRAM SUNMUŞTU
1995 yılında başrolünü Hülya Avşar ile paylaştığı 'Süper Yıldız' dizisiyle ünlenen Reha Yeprem, FETÖ'ye ait olan STV kanalında Sırlar Dünyası adlı programı sunmaya başladı.
SON PAYLAŞIMLARINDA TANINMAZ HALDE
Reha Yeprem'in en son Almanya'da bir organizasyonda konser verirken görüntülenmişti. Yeprem'in son paylaşımlarında tanınmaz hale geldiği görüldü.
SAKAL BIRAKIP SAÇLARINI UZATTI
Fiziksel görüntüsü oldukça değişen Yeprem'in Reha Yeprem'in top sakal bıraktığı ve saçlarını uzattığı görüldü.
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