FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı
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FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 hücre evine operasyon yapıldı. Gözaltına alınan kadın şüphelilerden birisine kadın pedleri arasında şifreli notlar gönderildiği belirlendi.

09.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:17
FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün üniversite öğrencileri üzerinden yeniden yapılanmaya gittiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Terörle Mücadele ekipleri, tespit ettikleri 28 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın torunu E.Ö ile Batı Afrika imamının oğlu Y.Ö'nün de olduğu 58 şüpheli gözaltına alındı.

PEDLER ARASINDA ŞİFRELİ NOTLAR

Emniyet kaynakları gözaltına alınan kadın şüphelilerden birisine kadın pedleri arasında şifreli notlar gönderildiği, bir başka şüpheliye ise gözaltı uzatma kararı sonrası mahkeme çıkışında şifreli örgüt talimatının iletilmeye çalışıldığı bildirildi.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAYIN" TALİMATI

Bu girişimlerinin başarısız olması sonucu avukatlar aracılığıyla FETÖ şüphelilerine etkin pişmanlıktan yararlanmamaları yönünde talimat iletildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip yeniden yapılanmaya ilişkin bilgiler verdi.

ÖRGÜT İÇİ KATALOGDAN EVLİLİK YAPIYORLAR

Örgüt evlerinde yapılan aramalarda, dini içerikli kitapların arasında terör örgütlerine ait dergiler ve içki şişelerinin bulunması dikkati çekti. Ayrıca örgüt evlerinden sorumlu kişilerin telefonlarında öğrencilere neler okutulacağına dair sözde ders programlarının yer aldığı belirlendi.

Örgüte kazandırılacak yeni üniversite öğrencilerinin isimlerinin bir kısmının yurt dışından bildirildiği ve eve kabul edilmesi için şifreli isim kullandıkları kaydedildi. İtirafçı ifadelerinde de örgüt içi katalog evlilik görüşmelerinin halen devam ettiği ifade edildi.

İLETİŞİM İÇİN SNAPCHAT VE WHATSAPP

Örgüt üyeleri arasında iletişim amaçlı "Snapchat" ve "WhatsApp" gibi genel programların kullanıldığı, bunun yanı sıra "Duo" programının kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Örgüt evlerine para yardımının yurt dışından organize edildiği, örgüt evinden sorumlu kişiye kalabalık yerlerde paranın tesliminin edildiği, bu miktarın 2019 Kasım'a kadar 400 daha sonra ise 600 liraya yükseltildiği aktarıldı.

FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı

Haberin Videosu:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı

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