Fetö'nün Atatürk Havalimanı'nı İşgal Girişimi Davasında Yeni Görüntüler - Kule (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, darbeci askerlerin Atatürk Havalimanı'nı işgal etmeye çalıştığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, 15 Temmuz 2016 ve 16 Temmuz 2016'da Atatürk Havalimanı'nda çekilmiş görüntüler izletildi.

Bilirkişi incelemesi yapılan yaklaşık 3 saatlik görüntülerde, askerlerin nereye gittikleri, ne yaptıkları, kimlerle konuştukları gibi bilgiler alt yazı halinde dakika dakika yer alırken, bazı askerlerin işaretlenerek kim oldukları da belirtildi.

Apron bölgesindeki olaylar

Görüntülerde, 16 Temmuz 2016 saat 00.56'da eski Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay Barbaros Akça ve eski Başçavuş Aslan Özkan komutasındaki askerlerin silahlı şekilde apronda mevzilendikleri, 00.56'da askeri araçların yolları kapattıkları, kontrol yaptıkları, Albay Mustafa Kol'un bulunduğu kamyon ve beraberindeki üç zırhlı aracın apron bölgesinden geçtiği, saat 01.00'de Aslan Özkan komutasındaki askerlerin park alanından gelen yolcuları taşıyan otobüsü durdurarak, yolcuları yere yatırdıkları ve üstlerini aradıkları görülüyor.

Makam aracıyla gelen Barbaros Akça'nın yere yatırılan yolcuların yanına gittiği, daha sonrasında Akça'nın oradan ayrıldığı, yolcuların otobüse geri bindirildiği görülen görüntülerde, 01.04'te askerlerin durdukları aracı gasbettikleri, içindeki vatandaşları indirdikleri, daha sonra askerlerin bu araca bindikleri yer alıyor.

Askerlerin gece boyunca araçları kontrol ettikleri, 01.35'te apron bölgesine gelen bir polis aracının darbeci askerler tarafından durdurulduğu ve arandığı, Aslan Özkan ve askerlerin 2 polisin etrafını sardığı, bazı askerlerin silahına davrandığı, askerlerin birbirini uyardığı, polis aracından alınan malzemelerin Akça'nın makam aracına konulduğu da görüntülere yansıyor.

Saat 01.44'te eski başçavuş Aslan Özkan, sözleşmeli er Muhammet Ömer Saldamlı ve Yasin Keçeli'nin bir araca binerek, aprondan ayrıldıklarının yer aldığı görüntülerde, daha sonra bu araç ve beraberindeki minibüsün apronda olan vatandaşların arasından son sürat geçtiği, bazı vatandaşların yere yattığı görülüyor.

Görüntülerde, üç askerin bulunduğu araç ve minibüsün polis memuru Zafer Öcalan'ın bulunduğu aracı durdukları, bazı askerlerin havaalanında vatandaşların bulunduğu bölgeye ellerinde silahlarla koştukları, askerlerin birinin vatandaşları görerek, havaya ateş ettiği, 01.49'da askerlerin ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların gelmesi üzerine araçlarının olduğu bölgeye kaçtıkları, vatandaşların darbeci askerleri kovaladığı, bir süre askerlerin vatandaşlarla konuştukları, tartıştıkları, 01.52'de askerlerin araçlarına binerek oradan ayrıldığı bölümler yer alıyor.

Ayrıca görüntülerde, 01.59'da Barbaros Akça'nın aracı ve bir minibüsün askeri havaalanı bölgesine gittiği, bu sırada vatandaşların araçlardaki askerlerin kaçtığı bölgeye doğru koştuğu, daha sonra vatandaşların yaralanan bir kişiyi taşıdıkları, 02.08'de ise polislerin askerler tarafından ele geçirilen malzemelerini geri aldıkları izleniyor.

Uçuş kontrol kulesindeki olaylar

Uçuş kontrol kulesindeki olaylara ilişkin 15 Temmuz 2016'da kaydedilen görüntülerde ise saat 23.22'de eski Albay Mustafa Kol ve beraberindeki askerlerin silahlı ve teçhizatlı şekilde Atatürk Havalimanı CIP bölgesinden kuleye girdiği, 16 Temmuz 2016'da saat 00.20'de de kulenin üst katından aşağıya indikleri, bu süre zarfında telefonla konuştukları, saat 00.23'te de kuleden ayrıldıkları görülüyor.

Kulede kalan diğer askerlerden eski Binbaşı Yusuf Yenihayat ve beraberindeki askerlerin, ellerinde silahlarla 16 Temmuz'da 01.02'de kapıyı tuttukları, eski Başçavuş Hasan Hüseyin Parlak'ın silahına fişek sürdüğü, 02.00'de özel harekat polislerinin kuleye baskın düzenledikleri, Yenihayat'ın polislere ateş ettiği, eski Uzman Çavuş Aykut Demir'in silahını bırakarak teslim olduğu, daha sonra polislerin darbeci askerlere "teslim ol" çağrısı yaptıkları, 04.01'de polislerin tişört giydirerek, askerleri kuleden aşağıya indirdikleri de görüntülerde yer alıyor.

Havalimanı girişlerindeki olaylar

Atatürk Havalimanı girişlerindeki kameralardan elde edilen görüntülerde ise 66. Mekanize Piyade Tugayına bağlı askerlerin 15 Temmuz akşamı saat 22.40'ta Atatürk Havalimanı giriş kapılarına gelerek yolu kapattıkları görülüyor.

Saat 22.45'te havalimanının geliş yönündeki yolların iki tank ile kapatılması, eski Yarbay Serbülent Eken ile eski albaylar Ömer Korkut ve Mustafa Kol'un emniyet mensuplarıyla görüşmeleri ve akabinde emniyet mensuplarının telefonla bir yerleri aradıkları kamera kayıtlarına yansıdı. Saat 00.36'da Seyrani Alımlı adlı askerlerin, komutasındaki askerlere doldur boşalt yaptırdığı ve şarjörlere mermi bastırdığı anlar kamera kayıtlarında yer alırken, 23.31'de Serbülent Eken'in talimatıyla tankın ana giriş kapısını kapatması görülüyor.

Saat 00.02'de Ömer Korkut ve Serbülent Eken'in özel harekat polisleriyle, saat 00.17'de ise Serbülent Eken ve askerlerin vatandaşlarla tartıştıklarının izlendiği görüntülerde, vatandaşların askerlere bağırmaları ve tepki göstermeleri dikkat çekiyor.

Zırhlı araçlardaki askerlerin 00.29'da vatandaşların önüne barikat kurdukları, 00.35'de Serbülent Eken'in askerlere eliyle işaret yapıp çekilme talimatı verdiği, vatandaşların slogan atarak peşlerinden gittiklerinin de kaydedildiği görüntülerde, saat 00.35'te çekilme talimatı üzerine vatandaşların Serbülent Eken'i havaya attıkları görülüyor.

İlerleyen saatlerde havalimanına gelen vatandaşların sayısının hızla arttığının kayda alındığı görüntülere, 00.52'de Mustafa Kol'un bulunduğu kamyonun VIP girişine konuşlanan iki zırhlı aracı alarak A kapısına doğru gittiği, kapıda Kol'un güvenlik görevlileriyle görüşüp bir güvenlik görevlisini kendilerini kuleye götürmek üzere yanına aldığı da yansıdı.

Görüntülerde, saat 01.15'te zırhlı araçlardan birinin iç hatlar girişine giderken vatandaş kalabalığı ile karşılaşıp geri döndüğü, 01.21'de zırhlı araçlardan birinin ana girişten ters yönde kaçarak havaalanından ayrıldığı, bu esnada halkın tepki gösterdiği, aracın etrafını sardıkları, üstüne çıktıkları ve peşinden koştukları görülüyor.

Mustafa Kol'un bulunduğu kamyonun arkasındaki iki zırhlı aracın önünün 01.19'da vatandaşlar tarafından kesildiğinin yer aldığı görüntülere, zırhlı araçlardan birinin vatandaşa ait aracı ezerek ana çıkışa ilerlediği de yansıyor.

Terminal binasında yaşananlar

Bilirkişi raporunda, Atatürk Havalimanı terminal binasına giren askerlerin görüntülerine yer verilerek, saat 00.55'te Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığına bağlı askerlerin askeri havaalanı bölgesinden apron kısmına geldikleri, sonraki görüntüde ise eski albay Yusuf Özdemir komutasındaki askerlerin ellerinde tüfekleriyle terminal binasına doğru hareket ettikleri yer alıyor.

Özdemir'in, komutasındaki askerleri sıraya geçirip 01.09'da talimat verdiği görüntülerde, askerlerin pasaport noktasına geldikleri, Özdemir'in buradaki polislerle konuştukları, çevrelerinde kalabalık bir yolcu grubunun bulunduğu görülüyor. Askerlerin, Özdemir'den talimat aldıktan sonra etrafa dağıldıkları, bir süre sonra vatandaşların bir anda kaçışmaya başladıkları, bir kadın yolcunun kucağında çocuğuyla yere oturduğu da görüntülere yansıyor.

Bir süre sonra askerlerin pasaport kontrol noktasından ayrıldıklarının kayda geçtiği görüntülerde, saat 01.21'de askerlerin terminal binasından çıkmaya çalıştıkları, 01.25'te vatandaşlarla karşılaştıkları ve 01.36'ya kadar terminal içinde vatandaşlar tarafından kovalandıkları gözleniyor. Ayrıca görüntülerde, vatandaşlar tarafından 01.38'de bir büfeye sıkıştırılan askerlerin 03.45'te emniyet mensuplarınca sivil tişört giydirilmiş vaziyette güvenli bir alana alındıkları, bir askerin asker arkadaşını kucağında taşıyarak götürdüğü dikkati çekiyor.

Bilirkişi raporuna göre, askerler saat 05.02'de gözaltına alınarak havalimanından çıkarılıyor, 05.11'de üzerleri aranıp kelepçe takılarak bir araca bindirilerek limandan götürülüyor.

Kaynak: AA