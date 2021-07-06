FETÖ'nün 66 mahrem sorumlusu hakkında gözaltı kararı

- FETÖ'nün 66 mahrem sorumlusu hakkında gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yargı teşkilatında mahrem sorumlu olarak görev aldığı tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

- FETÖ'nün 66 mahrem sorumlusu hakkında gözaltı kararı

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yargı teşkilatında mahrem sorumlu olarak görev aldığı tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Operasyonel hat kullandığı tespit edilen şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu belirtilirken, örgütün yargı teşkilatı içinde görev aldıkları ifade edildi.

Gözaltı kararına ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem sorumlu olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında 06.07.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı