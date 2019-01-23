FETÖ Elebaşı Gülen, ABD'den Sınır Dışı Edilince Mısır'a Sığınabilir

Polis Akademisi Yayınları 'Uluslararası bir tehdit olarak FETÖ' başlığıyla rapor hazırladı. Raporda, FETÖ'nün Mısır'daki faaliyetlerine ilişkin yazılanlar dikkat çekici. Raporda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den sınır dışı edilmesi halinde Mısır'a sığınacağı ifade edildi.

'TEK ÇEKİMSER ÜLKE MISIR KALDI'

FETÖ'nün Mısır'da bir örgüt gibi çalıştığının belirtildiği raporda şunları kaydedildi:

"FETÖ'nün Mısır'daki yapılanması ve faaliyetlerine baktığımızda, mesihçi bir yapı olarak kurulan örgütün başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin aleyhine istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığı görülmektedir. 3 Temmuz 2013'te Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin dönemin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah Sisi'nin liderliğindeki darbeyle görevinden uzaklaştırılması sonrasında gerginleşen Mısır-Türkiye ilişkilerinde FETÖ, kendisine alan açıldığını görmüştür. Bahse konu gerginlikten faydalanan FETÖ, Mısır'a istihbari bilgiler sağlayarak Sisi yönetimiyle ilişkilerini kuvvetlendirmiştir. Bu çerçevede, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı'nın FETÖ'nün terör listesine dahil edilmesi yönündeki karar tasarısının görüşüldüğü 19 Ekim 2016 tarihli oturumunda tek çekimser kalan ülkenin Mısır olması da tesadüfi değildir."

Fetullah Gülen

'SÖYLENTİLER TEMELSİZ DEĞİL'

"FETÖ'nün Mısır'daki uzun yıllara dayanan faaliyetleri neticesinde bugün Mısır istihbarat kurumlarıyla da güçlü ilişkilere sahip hale gelebilmiştir. Bu çerçevede, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'den sınır dışı edilmesi halinde Mısır'a sığınabileceği söylentileri de temelsiz değildir. Bu iddiaları doğrular şekilde, Ortadoğu ve Afrika'da faaliyet gösteren FETÖ mensuplarının, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Mısır'da toplantılar düzenlediği ve bölgedeki faaliyetleri hakkında yeni stratejiler geliştirdikleri belirtilmektedir. Söz konusu iddiaların tümü, Türkiye'deki darbe girişimini destekleyen yayınlar yapan Mısır televizyonlarına konuk olarak katılıp Türkiye aleyhinde yorumlarda bulunan FETÖ mensuplarına geçen zamanda yenilerinin eklenmesiyle de örtüşmektedir."