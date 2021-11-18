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FETÖ bahanesiyle yaşlı kadının 200 bin lirasını alan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ bahanesiyle yaşlı kadının 200 bin lirasını alan şahıslar yakalandı

Zeytinburnu'nda iki şahıs kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadına adınız FETÖ terör örgütüne karıştı diyerek 200 bin lirasını çaldı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda iki şahıs kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadına adınız FETÖ terör örgütüne karıştı diyerek 200 bin lirasını çaldı. Şahıslar polis ekiplerince yakandı.

Zeytinburnu'nda yaşayan 76 yaşındaki A.A, isimli kadın 16 kasım günü polis merkezine giderek, kendisini polis olarak tanıtıp arayan bir şahıs tarafından 200 bin lirasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Kadın ifadesinde, telefonu çaldığını, karşıdaki kişinin polis olduğunu daha sonda banka hesabımın FETÖ terör örgüt tarafından ele geçirdiğini ve hesaptaki parayı çekip gelen adamlara verdiğini söyledi. Konu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Otelde yakalandılar

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapmış olduğu çalışma neticesinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, A.A'nın evine gelerek parayı alan kişinin kimliğini tespit etti. Daha sonrasında şüphelinin Beyoğlu'nda bir otele gittiğini belirlendi. Polis otele yaptığı baskında İsmail A.(18) ile Halil A.'yı (19) gözaltına aldı.

2 Şahıs tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İsmail A. ve Halil A.'nın birlikte çalıştığı tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli İsmail A. ile Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İsmail A.'nın olay yerine giderken görüntüsü kameralara yansıdı. - İSTANBUL

FETÖ bahanesiyle yaşlı kadının 200 bin lirasını alan şahıslar yakalandı

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