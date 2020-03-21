Fethiye'de İngiliz kadın ile birlikte yaşadığı kişi bıçaklanmış halde ölü bulundu Muğla'da yaşayan İngiliz uyruklu bir vatandaş ile birlikte yaşadığı Türk vatandaşı şahıs, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bir şekilde bulundu. Cinayetin neden ve kim tarafından işlendiği ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu Viviant Bants (63) ile Hasan Tayfun Baransel (71), bıçaklanmış halde ölü bulundu. Katilin kimliğini belirlemek ve yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel ile Viviant Bants'tan bir süredir haber alamayan komşuları meraklanıp, sabah saatlerinde durum jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma içeri girdiğinde, Baransel ile Bants'ın kanlar içinde cansız bedenini buldu. Jandarmanın yaptığı incelemede Baransel ile Bants'ın vücutlarının farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, villa ve çevresinde yaptıkları incelemenin ardından 2 kişinin cesedini otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için araştırma başlatıldı. Kaynak: DHA