Fetanet ne demek? Fetanet nedir? Fetanet TDK kelime anlamı
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Fetanet ne demek? Fetanet nedir? Fetanet TDK kelime anlamı

03.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:44
Fetanet ne demek? Fetanet nedir? Fetanet TDK kelime anlamı

Fetanet kelime olarak daha çok dini bir terim olarak kullanılıyor ve bilinmektedir. Peki Fetanet ne demek? Fetanet nedir? Fetanet TDK kelime anlamı nedir? İşte detaylar.. Emanet, İsmet, Sıdk, Tebliğ ne demek?

Fetanet kelime olarak daha çok dini bir terim olarak kullanılıyor ve bilinmektedir. Peki Fetanet ne demek? Fetanet nedir? Fetanet TDK kelime anlamı nedir? İşte detaylar..

FETANET NE DEMEK?

Fetanet Arapça kökenli bir kelimedir. Çok uzun yıllardır Türkçede bulunan ve amaca uygun farklı yerlerde kullanılan sözcükler arasında gelir. Yaratılıştan itibaren gelen çabuk anlama yeteneği üstün zeka ve anlayış ile kavrama gibi anlamlara sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda peygamberlere mahsus beş isim içerisinde yer alır. Bu yönüyle hem dini açıdan hem de gündelik yaşamdaki genel anlamıyla kullanılabilmektedir. Ancak Türkçede çok fazla değerlendirilen bir sözcük değildir.

Hem dini açıdan hem de genel anlamıyla fetanet kelimesi ön plana çıkıyor.

- Yüksek zeka ya da dahi

- Akıllı aklı aşma

- Peygamber mantığı (ruh, kalp, his, mantık ve letaifi)

Bu anlamları üzerinden fetanet kelimesi cümle içerisinde kullanılabilir ya da tek başına değerlendirilebilir. Özellikle kuru bir akıl ya da mantık değil, bunun ötesinde daha iyi anlatan bir anlamı bulunmaktadır. Yüksek zekalı ve yüksek deha ile birlikte dehanın ötesinde bir mantı ele alır.

PEYGAMBERLERDE FETANET SIFATI NEDİR?

Peygamberlerin fâtın, uyanık görüş ve zekâ kuvvetlerine sahip olmalarıdır. Onlar insanların en akıllısı, en zekîsidirler. Kendilerinde mutedil bir yaratılış, mutedil bir huy ve güzel bir hayat seyri tecelli etmiştir. Onların haklarında gaflet düşünülemez. Eğer en üstün fetânet ve zekâya sahip olmasaydılar ümmetlerine karşı delilleri ortaya koymaya kadir, onları ikna için güzelce mücadeleye muktedir olamazlardı. Böyle bir hal ise risalet ve nübüvvetten kastedilmiş olan gayeye aykırıdır


FETANET TDK KELİME ANLAMI NEDİR?

Fetanet ne demek? Fetanet nedir? Fetanet TDK kelime anlamı

Emanet: Peygamberlerin en önemli niteliklerinden biri olan emanet "eminlik ve güvenilirlik" anlamına gelir.

Fetanet: Peygamberlerin sıfatlarından biri olan fetanet "üstün zekâ ve kavrayış gücüne sahip olma" anlamına gelir.

İsmet: Allah Teâlâ'nın peygamberlerini her türlü günahtan; şirkten, küfürden, münafıklıktan ve zulüm yapmaktan koruması anlamına gelir.

Sıdk: Peygamberlerin hayatlarının hiçbir anında yalan söylemedikleri ve dosdoğru davrandıkları anlamına gelir.

Tebliğ: Allah'ın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmeleri anlamında peygamberlerin sıfatlarındandır.

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