Feridun Düzağaç - Alev Alev şarkı sözleri! Alev Alev Yandığım Doğru Şarkı Sözleri!
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Feridun Düzağaç, 10 Ekim 1968 Adana doğumlu şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Üniversite senelerinde arkadaşları ile amatör olarak başladı. Müziğe ilk kez Mersin'de Tını grubunun solisti olarak şarkı söyleyerek başladı. 1993 yılında "Öğrenci İndirimi" adlı demosuyla müzik hayatına başladı. En çok sevilen şarkılarından biri de ''Alev Alev'' oldu.
Feridun Düzağaç Türkiye'deki rock müzik tarzının en sevilen sanatçılarından biridir. Birçok platform ve kanaldan "En İyi Rock Sanatçı" ödülünü almıştır. Söylediği şarkılarını ilk kez duyanlar ve en başından beri çok seven hayranları vardır. Alev Alev şarkısı da hem ilk kez dnleyenler için hem de çok sevenler için ayrı bir öneme sahiptir. Biz de bu haberimizde Feridun Düzağaç - Alev Alev şarkı sözlerini sizlerle paylaşacağız.
FERİDUN DÜZAĞAÇ - ALEV ALEV
Alev alev yanıyorum
Buzlarım çözülüyor aşka
Gardım düşüyor, tutamıyorum
Korkuyorum bakışların çarpınca bana
Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık
Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık
Alev alev yandığım doğru
Küllerinden doğar mıyım sana doğru
Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim sendeyim..
Al beni ne yaparsan yap
Al beni ne yaparsan yap,
Sen ışığını arayan, güzel günebakan
Ben tozuna dumanına hasret, bir enkaz
Alev alev yandığım doğru
Küllerinden doğar mıyım sana doğru
Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim sendeyim..
Al beni ne yaparsan yap
Al beni ne yaparsan yap.