Feridun Düzağaç - Alev Alev şarkı sözleri! Alev Alev Yandığım Doğru Şarkı Sözleri!

Feridun Düzağaç Türkiye'deki rock müzik tarzının en sevilen sanatçılarından biridir. Birçok platform ve kanaldan "En İyi Rock Sanatçı" ödülünü almıştır. Söylediği şarkılarını ilk kez duyanlar ve en başından beri çok seven hayranları vardır. Alev Alev şarkısı da hem ilk kez dnleyenler için hem de çok sevenler için ayrı bir öneme sahiptir. Biz de bu haberimizde Feridun Düzağaç - Alev Alev şarkı sözlerini sizlerle paylaşacağız.

FERİDUN DÜZAĞAÇ - ALEV ALEV

Alev alev yanıyorum

Buzlarım çözülüyor aşka

Gardım düşüyor, tutamıyorum

Korkuyorum bakışların çarpınca bana

Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık

Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık

Alev alev yandığım doğru

Küllerinden doğar mıyım sana doğru

Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim sendeyim..

Al beni ne yaparsan yap

Al beni ne yaparsan yap,

Sen ışığını arayan, güzel günebakan

Ben tozuna dumanına hasret, bir enkaz

Alev alev yandığım doğru

Küllerinden doğar mıyım sana doğru

Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim sendeyim..

Al beni ne yaparsan yap

Al beni ne yaparsan yap.

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