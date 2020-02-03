Feride filmi oyuncuları haftasonunu seyircilerle geçirecek

03.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:40

Bugün saat 16:30'da Forum İstanbul AVM'de seyircili izleme yapacak olan oyuncular, yarın saat 14:00'de Maltepe Park AVM'de sinema severlerle buluşacak. Zeynep Çamcı, "7'den 70'e herkesi sinemaya davet ediyoruz. Gelin hep beraber keyifli bir haftasonu geçirelim" dedi.

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.

Yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.

Kaynak: Bültenler