'Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i Ferhat Yılmaz, Kalk Gidelim Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Bir dönem ekranların vazgeçilmez dizisi 'Yılan Hikayesi'nde 'Rambo Berk' karakterini oynayan oyuncu Ferhat Yılmaz, ekranlara geri dönüyor. Yılmaz, 'Kalk Gidelim' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

EKRANLARA GERİ DÖNDÜ

Üç ayda 50 kilo veren Ferhat Yılmaz, ekranlara bir diziyle geri dönüyor. Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayrı'nın paylaştığı sevilen dizide Yılmaz, sürpriz bir karakterle izleyiciyle buluşacak.

KİLO VERDİKTEN SONRA İLK KEZ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Rol aldığı Sevda Kuşun Kanadında, Kuzenlerim, Yılan Hikayesi gibi başarılı yapımlarda izleyicilerin gönlünde yer edinen başarılı oyuncu, verdiği kilolardan sonra ilk defa izleyiciyle buluşacak olmanın da heyecanını taşıyor.

Kaynak: Bültenler