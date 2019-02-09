11 Yıldır Birlikte Olan Ferhat Göçer ve Ömür Gedik Ayrıldı

Ayrılık ve aşk şarkılarının sesi Ferhat Göçer ile hayvan hakları aktivisti olarak tanıdığımız Ömür Gedik, magazinde devam eden en uzun ilişkilerden biriydi. Uzun süren ilişkileri sonrası evlenmeleri beklenen çift, hayranlarını şaşırttı ve ayrıldılar.

ÖMÜR GEDİK EVİ TERK ETTİ

Magazin dünyasının en uzun ilişkilerinden sayılan Ömür Gedik ve Ferhat Göçer çiftinden kötü haber geldi. 11 yıldır birlikte olan çift yollarını ayırma kararı aldı. Ömür Gedik, sevgilisi Ferhat Göçer'le yaşadığı evden ayrılarak kendi evine geri göndü.

EVLENMELERİ BEKLENİYORDU

Uzun süredir birlikte olan çiftin gelecek yaz nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.