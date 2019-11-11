Fenomen Merve Taşkın'dan "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusuna yanıt: Ölene kadar bakireyim

11.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:06

Aylar önce Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia eden ve sonrasında futbolcu Emre Aşık'ın attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından gelen "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusunu yanıtladı.

"ÖLENE KADAR BAKİREYİM"

Cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Taşkın, geçtiğimiz sene Instagram hesabından bir paylaşım yaparak"Artık bakire değilim, merakımdan yaptım." demişti. Bu açıklamasıyla uzun süre adından söz ettiren Taşkın, bu sefer de bir takipçisinin "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna cevap verdi. Taşkın, paylaşımında "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" dedi.

FUTBOLCULARI İFŞA EDEREK GÜNDEME GELMİŞTİ

Merve Taşkın, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan bir programda Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile buluşup zaman geçirdiklerini söylemişti. Merve Taşkın, son olarak geçtiğimiz ay futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajlarını ifşa etmiş sonrasında da yakın arkadaş olduklarını söylemişti.