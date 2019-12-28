: Fenomen gelin adayı Naz Mila, gögüslerini sallayarak dans etti

28.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:53

Yıllar önce Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mila, son olarak göğüs dekolteli kıyafetiyle dans ettiği anların videosunu yayınladı.

GÖĞÜSLERİNİ SALLAYARAK DANS ETTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında Gürkan isimli sevgilisiyle nikah masasına oturan Naz Mila, dün akşam kız arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı. Cesur kıyafet tercihleriyle her daim dikkatleri üzerine çeken Mila, dün akşam da kasıklarına kadar olan derin yırtmacıyla bir gece kulübüne gitti. Kız arkadaşlarıyla dans eden Naz Mila, bir araya göğüslerini sallayarak dans etti. Her anını Instagram hesabından yayınlayan gelin adayı, göğüs dansını da paylaşmayı ihmal etmedi.

"EVLENEMEZSİN DEDİLER, EVLENDİM"

Ani bir kararla nikah masasına oturan Naz Mila, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda"Evet evlenemezsin dediler, evlendim. Hem de beni çok güzel seven bana özel hissettiren her istediğimi tek kelimemle önüme sunan en önemlisi de benim sevdiğim adamla çok mutluyum senin gibi bir eşe sahip olduğum için" diyerek evlendiğini duyurmuştu.

EVLİLİK PROGRAMLARININ İÇ YÜZÜNÜ ANLATMIŞTI

YouTube kanalından bir video yayınlayan Naz Mila, katıldığı evlilik programlarının iç yüzünü şu sözlerle anlatmıştı: "Programda Ali diye biriyle görüşmeye başlamıştım. Onunla asla sevgili olmadık ama programda bana bir araba hediye etmişti. O da oradan birisinin arabasıydı. Bir gün programa biri geldi programdakiler bana 'Çaya çıkın' demişti. Tabi ben çıkmadım program bitince üzerimi değiştirip eve gittim. Ertesi gün programda karar anına çıktık. Ben çay içtik, anlaştık ama kararımız olumsuz dedim. Adam da 'Yalan söylüyor çaya falan çıkmadık' dedi. Tabi o arada herkes susması için el kol yaptı ve canlı yayına sesimiz gitmedi kıstılar."

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