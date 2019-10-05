Fenomen dizi Kadın'ın yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

05.10.2019 00:00

Kadın dizisinde neler olacak diye merak edilirken, yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen diziseverler gözyaşlarına hakim olamadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazayı öğrenenler şok içerisindedir. Jale tüm ailenin yakınlarını arayarak olaydan haberdar eder, özellikle Enver'i. Kazayı öğrenenlerden biri de Ceyda'dır ancak oğlunun kaybolması ile meşgul olduğundan nerede bulunacağını şaşırır. Oğlu bir kamyonun kasasına binip yok olmuştur. Emre ve Ceyda'nın gece gündüz demeden aramaları sonuçlanır ve Arda bulunmuştur. Hemen hastaneye giderek Bahar ve diğerlerinin yanında olur.

Öte yandan Şirin hastaneye geldiğinde Jale kazanın tüm ayrıntılarını anlatır. O sırada Arif'i gören Şirin, ona saldırır ve onu suçlar. Arif'te kendini suçluyordur. Enver, kızının haykırışlarını duyar ve Arif'e neler olduğunu sorar. Şirin hiç olmadığı kadar mutsuz ve kötüdür, çünkü Hatice'den iyi haber bir türlü gelmez.

HATİCE HAYATINI KAYBEDER

Bahar kendine gelir ve ilk istedikleri çocukları ve annesi olur. Fakat Enver, kazayı anlatmaz. Gergin bekleyiş sürerken Hatice'nin iyi olduğu öğrenilir. Hatice, Enver ile konuşmasında öleceğini hissetmiş ve veda konuşması yapmıştır. Şirin'in annesini göreceği sırada Hatice kendine gelen Sarp'ın gözleri önünde hayatını kaybeder.