Fenomen dizi Kadın'da devamlılık hatası izleyiciyi güldürdü

01.10.2019 08:37

Fox TV'nin en sevilen dizileri arasında olan Kadın, uzun bir aradan sonra bu akşam izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Nefes kesen kaza sahnesiyle sezon finali yapan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak edilirken, fragmanı yayınlanan dizide bir hata izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

HANGİ KARAKTER DİZİDEN AYRILACAK

Kadın'ın son bölümünde Bahar bayılmış Sarp, Arif ve Hatice ise Bahar'ı hastaneye götürürken kaza yapmıştı. Soru işaretleri ile biten son bölümde ise diziye kimin veda ettiği seyircinin aklını karıştırmıştı. Yeni bölüm fragmanlarında Arif ve Bahar'ın yaşadığı öğrenildi. Ancak Hatice ve Sarp'ı göremeyen izleyici diziden hangi karakterin gideceğini merak ediyor.

BAHAR'IN BRONZ TENİ OLAY OLDU

Peki dizide seyircinin gözüne batan hata ne oldu. Sezon finalinde devamlılık gerektiren bir sahnede dizininbaşrollerinden olan Bahar, Sarp, Arif ve Hatice'nin bindiği araba kaza yapmıştı.

Yeni sezonun ilk sahnesinde ise Bahar'ın hastaneye getirildiği anlar var. Fakat herkese sıradan gelen bu sahnede dikkatlerden kaçan bir detay izleyicinin gözünden kaçmadı.Arabaya beyaz bir tenle binen Bahar'ın hastaneye bronz bir tenle girmedi izleyiciyi güldürdü.

65. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.