Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. bölüm fragmanı yayınlandı

Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merakla beklenen 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından izleyiciler yeni bölümü iple çekmeye başladı.

04.10.2019 21:12
Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle nefes kesmişti. Merakla beklenen dizinin 39. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha'yla buluşur. Ancak iki eski sevgili buluştuğu anda Demir, Züleyha ve Yılmaz'ı yakalayacak. Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor. Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmayı planlıyor. Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor.

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YORUMLAR (6)

  • HALK:
    en iyisi ip tv yada tv kutusu zaten konu dandik o yetmez gibi aksam 23 saat dizi mi olur millet sabah ise gidecek onun icin oturup film dizi beklemem ne zaman vaktim olur ise acar bakarim en nefret ettigim sey dizi bitmis 5 sn kalmis reklam ve reklam biter yine basla yine reklam o zaman etmedigim kufur kalmiyor bir hocaya sormak gerek o kufurlerin guhani bana mi yazilir karsi tarafa mi dizileri anlamak icin øzel bir aciklama yapan gunduz programi koysalar onlar bile zorlani sacma konu
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  • HALK:
    tam komedi bir kadin ve orta da iki erkek arasin da git gel tam bizim sapik halka gøre konusu ayni kadin programlari gibi orda benzeri konular var
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