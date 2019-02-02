Fenomen Çiğ Köfteci, Dükkanının Önünde Şarkı Söyleyen Gençleri Dövüp Kovaladı

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere önce vurdu, ardından kovaladı. Çiğ köftecinin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

O ANLAR BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci Ali Usta, bu sefer ortaya çıkan başka bir videoyla gündeme geldi. Videoda çiğ köftecinin dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendiği görülüyor. Çiğ köfteci ardından gençlere vurarak kovalıyor. O anların videosu sosyal medyada yayınlanınca fenomen çiğ köfteci büyük tepki topladı.

Kaynak: İHA