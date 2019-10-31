Dünyaca ünlü fenomen Mr. Beast, videolarını kopyalamakla suçladığı Enes Batur'u şikayet etti

31.10.2019 10:04

Ürettiği içeriklerle geniş bir hayran kitlesi bulunan YouTuber Mr. Beast isimli genç, Enes Batur'u videolarını kopyaladığı gerekçesiyle şikayet etti. Geçtiğimiz gün 20 bin ağaç dikme videosunu yayınlayan Mr. Beast, Enes Batur'a mesaj atarak "Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar" dedi.

ENES BATUR'U ŞİKAYET ETTİ

Laykla sayfasının haberine göre: Geçtiğimiz aylarda Enes Batur'un içeriklerinin çalıntı olduğu iddiası sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Logan Paul, Mr. Beast, PewDiePie gibi YouTuberlar paylaşım yaparak Enes Batur'u içerik çalmakla suçladı. Hatta 25 bin abonesi bulunan MrBeast, Enes Batur'u birçok kez kendi içeriklerini çaldığı için YouTube'a şikayet etmişti.

"HER VİDEOYU KOPYALIYORSUN, BUNU DA KOPYALA"

YouTuber arkadaşlarıyla bir akım başlatan Mr. Beast, 20 milyon ağaç dikme videosu yayınladı. Ağaç dikme kampanyası için büyük bir emek veren YouTuber, videolarını çalmakla suçladığı Enes Batur'a mesaj atarak meydan okudu. Mr. Beast, Batur'a attığı mesajda "Beni hatırladın mı? Nasıl unutabilirsin ki? Her videoyu kopyaladığınıza göre. Bunu da kopyala ve dünyayı kurtar. K..tak" dedi.

600 YOUTUBER, 20 MİLYON AĞAÇ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

YouTuberlar doğa için yararlı bir kampanya ile gündeme geldi. 600 YouTuber ağaç dikme kampanyası için bir araya gelecek. 600 YouTuber 20 milyon ağaç dikmek için 20 milyon dolarlık bağış toplayacak. 600 YouTuber arasında MrBeats, PewDiePie, Ninja, Marshmello ve Smarter Every Day gibi takipçi sayılarıyla geniş kitlelere sahip YouTuberlar'da yer alıyor.

Kampanya #TeamTrees hashtag'ı ile başlayacak ve bu hashtag ile izleyicilerden bağış yapmaları istenecek. Bu bağış kampanyasına YouTube'da destek olmak için bağışla ilgili tüm işlem ücretlerini karşılayacağını duyurdu. YouTube hem bağış videolarını hem de iklim değişikliği ile ilgili içerikleri Trend listesine sokarak daha görünür hale getirmeye çalışacak.

Bu projenin çıkış ismi ise Donaldson'dır. Söz konusu bağış kampanyası Mayıs 2019 tarihinde başlayan bir projedir. Sosyal medya hesaplarında toplamda 20 milyon aboneye ulaşan Donaldson bu abone sayısını kutlamak için 20 milyon ağaç dikilmesini önerdi. Donaldson konuyla ilgili yaptığı açıklamada YouTube'un yalnızca bir drama yeri olmadığını gerçekten bir etkileri olduğunu ve bunu değişim için kullanabileceklerini söyledi.

Mr. Beast