"Fener Ol" talihlileri otomobillerini aldı

06.08.2019 20:01

Fenerbahçe Kulübünün başlattığı "Fener Ol Kampanyası" kapsamında hayata geçirilen "WinWin" etkinliğine katılarak otomobil kazanan talihlilere hediyeleri verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ve TV yapımcısı Acun Ilıcalı, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişi ile otomobil kazanan 20 talihliyle Otokoç -Birmot İstinye Show Room'da düzenlenen törenle anahtarlarını teslim etti.

Törende konuşma yapan Ali Koç, şöyle konuştu:

"Fenerbahçeliler bizi yalnız bırakmadı. Geldiğimiz noktada bugüne kadar 1.6 milyon kişi katılım sağladı. 150 milyon lira kaynak oluşturuldu. Bu rakam geçmişte yapılan tüm kampanyalara bakıldığında rekordur. Eylül ayında Fener Ol için tekrar gaza basacağız. Daha potansiyelimizin başındayız. 450 milyon liraları bulabiliriz. Olmasa da bu sezon bütçemize 200 milyon lira yazmıştık, onu da tutturacağımıza inanıyorum."

"WinWin" etkinliğinin yapımcısı Acun Ilıcalı ise, çok büyük bir ilgiyle kampanyanın gerçekleştiğini anlatarak, "Taraftarımız elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Kazanan arkadaşlarımız ödül almak için değil, destek için bu SMS'leri gönderdiler. Böyle bir şey de nasip oldu. Camia olarak kenetlendik. Böyle bir takımı tuttuğum için çok gururluyum. Bu kampanya benim için yeni bir kilometre taşı oldu. İyi ki Fenerbahçeliyim." ifadelerini kullandı.

Burhan Karaçam ise destek olan taraftarlara teşekkür etti.

Başkan Ali Koç, kazananlara hediyelerini verirlen bazı talihlilerin mutluluktan ağlaması da dikkati çekti.

Kaynak: AA