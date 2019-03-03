Fazla Kilolarından Kurtulan Özlem Türkad, Tanınmaz Hale Geldi!

Seksenler dizisiyle büyük üne kavuşan oyuncu Özlem Türkad, verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü.

"BÜYÜYEN BİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Özlem Türkad, son haliyle takipçilerini şaşırttı. 35 kilo veren Özlem Türkad, takipçilerinden tam not aldı. Ailesiyle birlikte fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu paylaşıma, "İşte bir yıl daha büyüyen biz." notunu ekledi.

"GERÇEKTEN YAŞAM KALİTEM ARTTI"

35 kilo veren ünlü oyuncu yaşadığı değişim anlatarak, "Bizim ailede yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastalığı herkeste var. Bu arada 40 yaş bir eşik ve onu geçtikten sonra bende de yavaş yavaş emareler kendini göstermeye başlamıştı. Kilodan dolayı dizimde ve belimde ciddi sıkıntılar oluyordu. Kısacası hayatımın her alanında kilo beni aşağıya çekmeye başlamıştı. Ameliyat olma sürecinden biraz korkuyordum ama bu işin güvenli bir yere gittiğini görünce ani bir kararla tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Kilo verdikten sonra daha iyi anlıyorum, gerçekten yaşam kalitem arttı." dedi.