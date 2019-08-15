Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada

Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada

- Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Faytonun sahibi yere düşen atı uzun süre kaldırmaya çalıştıİSTANBUL - Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü.

15.08.2019 09:30
Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada

- Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada
Faytonun sahibi yere düşen atı uzun süre kaldırmaya çalıştı
İSTANBUL - Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü. Yere düşen atı sahibi ayağa kaldırmaya çalışırken, atın içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı
Büyükada'da faytonlara sürülen atlardan biri bitkin düştü.At giderken yere düştü. Yere düşen atı sahibi uzun süre kaldırmaya çalıştı. Ancak at bitkin olduğu için uzun süre ayağa kalkamadı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde at yerde bitkin halde dururken, sahibi onu kaldırmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA
Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada
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