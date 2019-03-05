Fatma Girik'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Geldi!
Onur Akay, uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
TABURCU OLDUĞUNU DUYURDU
Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'dan bu kez iyi haber geldi. Akay, hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat olan Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in, taburcu olduğunu duyurdu.
''SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ''
Usta sanatçının şu an evinde olduğunu yazan Onur Akay, ''Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Bodrum'daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan Girik, daha detaylı tetkikler için İstanbul'a getirilmişti. Tıpta, hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle, shunt ameliyatı geçiren değerli sanatçımız uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Fatma Hanım sağlığına kavuşarak taburcu edildi, şu an evinde ve sağlık durumu çok iyi'' ifadelerini kullandı.
-
19 yaşındayım dul um..evi arabası,parası olan zengin koca arıyorum..açımmm aççççCevap Yaz Yayından Kaldır
-
FagmaaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Allah şifa versin, Fatma Hanım.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
fatma girik gelmiş geçmiş en iyi artistir çok severim filmlerini çok severek izlerim kaliteli kadındir allah şifa versin dualarımız seninle güzel insanCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
Geçmiş olsun büyük ustaya acil şifalar diliyorum rabbimdenCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır