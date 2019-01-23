Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberinin ardından sanatçı dostları Ayşen Gruda hakkında duygularını anlattılar. Usta oyuncu Fatma Girik'in Ayşen Gruda'nın ölümü üzerine yaptığı açıklama, sosyal medyada gündem oldu. Girik, duyduğu üzüntüyü "Teker teker kayboluyoruz" sözüyle dile getirdi.

AÇIKLAMASIYLA YÜREK BURKTU

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik, Ayşen Gruda'nın ölüm haberinden sonra yürek burkan açıklama yaptı. Girik, "Teker teker kayboluyoruz. Daha güzel bir yere mi gidiyoruz bilmiyorum ama azalıyoruz" açıklamasıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"TEKER TEKER KAYBOLUYORUZ"

Fatma Girik açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Türkiye'nin başı sağ olsun. Biraz önce söylediğiniz gibi teker teker kayboluyoruz. Daha güzel bir yere mi gidiyoruz bilmiyorum ama azalıyoruz. Yerine birileri geliyor ama kimse kimsenin yerini tutamaz. Sadece sinemanın değil, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ayşen Gruda başkaydı. Bir sürü kabiliyetli insan vardır. Kimse kimsenin yerini tutamaz. İş aşkı da , sinema disiplini de bir aradaydı. Komple bir sanatçıydı"