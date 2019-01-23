Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu Ayşen Gruda'nın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu. Ayşen Gruda'nın ölümü üzerine, "Teker teker kayboluyoruz" diyen Fatma Girik'in açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu.
Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberinin ardından sanatçı dostları Ayşen Gruda hakkında duygularını anlattılar. Usta oyuncu Fatma Girik'in Ayşen Gruda'nın ölümü üzerine yaptığı açıklama, sosyal medyada gündem oldu. Girik, duyduğu üzüntüyü "Teker teker kayboluyoruz" sözüyle dile getirdi.
AÇIKLAMASIYLA YÜREK BURKTU
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik, Ayşen Gruda'nın ölüm haberinden sonra yürek burkan açıklama yaptı. Girik, "Teker teker kayboluyoruz. Daha güzel bir yere mi gidiyoruz bilmiyorum ama azalıyoruz" açıklamasıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
"TEKER TEKER KAYBOLUYORUZ"
Fatma Girik açıklamasına şu şekilde devam etti;
"Türkiye'nin başı sağ olsun. Biraz önce söylediğiniz gibi teker teker kayboluyoruz. Daha güzel bir yere mi gidiyoruz bilmiyorum ama azalıyoruz. Yerine birileri geliyor ama kimse kimsenin yerini tutamaz. Sadece sinemanın değil, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ayşen Gruda başkaydı. Bir sürü kabiliyetli insan vardır. Kimse kimsenin yerini tutamaz. İş aşkı da , sinema disiplini de bir aradaydı. Komple bir sanatçıydı"
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Ayşe hanım işte şimdi tam hakkıyla iman etmiştir, bu kesin, ammaaaa ah ne olaydı da Ayşe hanım bir daha dünyaya döneydi!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yorumlara baktım. Çoğu saçmalamış. Doğru-yanlış iyi-kötü birbirine karışmış. Olayın özeti şu: ölüm hak, cennet hak, cehennem hak. Herkes hakettiği yere gidecek. İnsan olan cennete gidenlere sevinir. Cehenneme gidenlere üzülür. Bütün insanlar için dileğimiz son nefeste de olsa tövbe edip imanla gitmek.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Şimdiki versiyon bi umre yapıp geliyo bizim gejocanlarda müslüman gordugunu zannedip alkış tutuyolar bilmiyorlarki evliyken onun bunun karısıyla kocasıyla oynaşıyorlar aysen gruda gibi bir deger hiç bir zaman boyle saçmalıklarla magazinlere haber olmadı işte kadının çok saygı görmesi bundandır çatlasanızda patlasanızda aysen gruda number oneCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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MEKÂNIN CENNET OLSUN ! NUR İÇİNDE YAT DOMATES GÜZELİ.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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eskilerin artisleri! F. girik ne güzel demiş. öteye hazırlanın! ona bakıp derim ki, eskiler, tevbe istiğfara devam edip, namaz kılmaya başlayın. Yeniler de aşırı gidip, zıvanadan çıkmasınlar. tevbe, namaz, onlara da bize de lazım! Yeter ki, işin aslını bu şekilde çözebilelim! Vakit geçiyor, ama hızlı geçiyor. 100 değil, 200 yaşında da olsak öleceğiz. Ayağımızı denk alalım diyor aslında F. Girik! (Tabii anlayana!!!!)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır