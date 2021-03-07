Fatih Yasin Kafalar Esports'un Challengers'tan elenmesinin ardından açıklama yaptı

Kafalar Esports kurucularından Fatih Yasin açıklama yaptı. Kafalar Esports geçtiğimiz haftalarda Valorant sahnesine hızlı bir giriş yaptı. Yeni kurulan kadro, ilk turnuvaları olan VCT Challengers 2'de son 16'ya kalarak güçlü bir kadro olduğunun sinyallerini vermişti. Son olarak VCT Challengers 3 turnuvasına katılan ekip, Play-off'lara kadar çıkarak daha ikinci turnuvasından başarılı bir seri yakaladı. Ancak Play-off karşılaşmasında RARE Esports'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Kafalar Esports kurucularından Fatih Yasin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda bir şey kaybetmediklerini, rakipleri iyi tanıdıklarını ve güzel analizler yaptıklarını söyledi. Önlerinde 1.5 ay gibi uzun bir sürenin olduğunu ve bu süreyi takım içi iletişim çözümlemesi için kullanacaklarını belirtti. 1.5 ay sonunda Kafalar Esports Valorant kadrosunun rakip tanımaz bir hal alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Playerbros