Fatih Tezcan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fatih Tezcan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

03.02.2021 17:24 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:27
Fatih Tezcan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Fatih Tezcan'dır. Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Fatih Tezcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde.

Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Fatih Tezcan kimdir, nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç?

FATİH TEZCAN KİMDİR?

Fatih Tezcan 1976 senesinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Fatih Tezcan, ilk ve ortaokulun ardından Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ni 1993'te İstanbul'da bitirmiştir.

Fatih Tezcan doğum tarihi : 1976

Fatih Tezcan kaç yaşında : 44 yaşında

Fatih Tezcan nereli : İstanbul doğumlu

Fatih Tezcan, askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yapmıştır. Fatih Tezcan, 1999 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazanmıştır, fakat okulun 2.senesinde bazı nedenlerden dolayı okulu bırakmak durumunda kalmıştır.

Fatih Tezcan, 1999 yılında Türkiye'nin ilk Online İslamî Platformları'ndan birinde yöneticilik yapmıştır. 2007'de Ortaköy'deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığını yapan Fatih Tezcan'ın yazıları internet siteleri, dergiler ve gazetelerde yayınlanmaya başlamıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Tezcan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatih Tezcan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 17:27:26. #1.15#
title