Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada
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Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada

FATİH'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı.

13.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:46
Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olay anı kamerada
FATİH'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı çıktı. Kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sinan Mahallesi Arapçeşmesi Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Niyazi G. ve Volkan T. sokak üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından Volkan T. belinden çıkardığı silahla, Niyazi G.'ye 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Niyazi G. bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

SİLAHLI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Volkan T.'nin ateş açtığı Niyazi G.'nin bacağına isabet eden mermi sonucu yaralandığı görülüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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