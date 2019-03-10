Eğlence Mekanına Gelen Polis, Güvenlik Görevlisini Vurdu

İstanbul Aksaray'da, sivil olarak geldikleri eğlence mekanında bir polis, tartıştığı iş yeri güvenlik sorumlusunu belinden çıkardığı silahla bacağından vurarak yaraladı. Olaya karışan 3 polis gözaltına alındı.

Olay, saat 05.30 sularında Fatih Aksaray Mahallesi Asımbey Sokakta meydana geldi.Asımbey Sokak'ta yer alan bir eğlence mekanına gelen üç sivil polis, iş yerini kapatan iş yeri güvenlik sorumlusu Mahmut Ç.'den, eğlence mekanını tekrar açmasını istedi. Ancak Mahmut Ç., elemanların hesap yaptığını, iş yerini kapattığını ve açamayacağını söyledi.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI YARALAMAYA DÖNDÜ

Ardından polisler ile iş yeri güvenlik sorumlusu Mahmut Ç., arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini itişmeli kavgaya bıraktı. Kavga büyüyünce polislerden biri, belindeki silahı çıkararak, Mahmut Ç.'yi bacağından vurarak yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mahmut Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Yaralı Mahmut Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sokağı güvenlik şeridi ile kapatan polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yerinde delil incelemesi yaptı.Polis, olay anına ilişkin güvenlik kamerası çalışması yaptı. Olaya karıştıkları ileri sürülen üç sivil polis gözaltına alındı.

Kaynak: İHA