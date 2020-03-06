Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı

06.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:42

İstanbul Fatih'te, dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki karısı engel oldu. Gaspçıların elektroşokla etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen pes etmeyip kocasına yardım etti. Vatandaşların koşarak yardıma gelmesiyle gaspçılar kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

1 MİLYON DEĞERİNDE ALTIN VARDI

Fatih'te meydana gelen olayda, kuyumcu atölyesi kuryeliğini yapan kişi, İstanbul dışına gidecek sipariş altınları bir valize doldurup eşiyle birlikte yola çıktı. Kuyumcu kuryesi, sokakta eşiyle birlikte yürürken önünü kesen kasklı bir kişinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 1 Milyon lira değerinde 3 kilo altının bulunduğu valizi almaya çalışan gaspçı ile kuyumcu kuryesi arasında arbede yaşandı.

YERE DÜŞTÜ, ALTIN DOLU VALİZİ BIRAKMADI

Dağıtıma çıkan kuryenin yanında olan karısı, gaspçılarla arasında yaşanan çekişmede yere düştü. Gaspçının almaya çalıştığı valizi kucaklayan kadın altınların çalınmasına engel olmaya çalıştı. Gaspçı yerde sürüklediği kadını elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirmeye çalışırken, kadın sarıldığı altın dolusu valizi bırakmadı. Dört kişilik motosikletli çetenin diğer üyelerinin de olaya dahil olacağı sırada koşarak gelen vatandaşlar, gaspçıları yakalamaya çalıştı. Gaspçılar, panikleyerek valizi alamadan kaçtı. Polis gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

KURYE'Yİ UZUN SÜRE İZLEMİŞLER

Kuyumcu esnafı Sebahattin Bağatur, "Salı sabahı motosikletli 4 kişi geliyorlar hepsi de kasklı, daha önceden takip ediyorlar her şeylerini biliyorlar. Bizim köşede yaklaşık yarım saat gelmelerini bekliyorlar. Çıktıklarında hemen saldırıyorlar valizi almaya çalışıyorlar. Kuyumcu kuryesi adamın yanında eşi de var. Gaspçı valizi kaparken kadın araya giriyor, müdahale edip valizi tutuyor, kadını yerde sürüklüyorlar, kadına elektroşok veriyorlar ama kadın valizi bırakmıyor. Valizi kadından bir türlü alamıyorlar. Kadın bağırıyor, yoldan geçen vatandaşlar ve esnaf bağrışmaları duyup yardıma koşuyor. Vatandaşlar gelince motorlara binip kaçıyorlar. Saldırıya uğrayanlar bizim tanıdığımız kişiler valizlerinde altın vardı. Kuyumcu dükkanlarına sipariş dağıtımına çıkmışlar. Belki bir kaç hafta, belki de bir kaç ay takip ettiler bilemiyorum. İlk fırsata da olayı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Burada zaman zaman böyle şeyler oluyor. Onları Allah korumuş, geçmiş olsun. İnşallah bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez" diye konuştu.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Gaspanı çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde valiz olan kuyumcu kuryesi ile eşinin yolda yürümesi, kasklı gaspçının saldırısı, kadının yere düşüp valizi korumaya çalışması, gaspçının kadını yerde sürüklemesi, diğer 3 gaspçının daha gelişleri, vatandaşların koşarak yardıma gelmesi ve gaspçıların kaçarak uzaklaşması görülüyor.

Kaynak: DHA

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