2 şüpheli, döviz bürosundan çıkan İranlı iş adamına tuzak kurup 40 bin dolarını çaldı
İstanbul'da İranlı iş adamının döviz bürosundan 40 bin dolar aldığını gören 2 şüpheli, aracıyla otoparktan çıkan iş adamına tuzak kurdu. Aracın yanına yanaşıp cama tıklayarak "Az geride paranızı düşürdünüz." dedikleri iş adamının araçtan çıkmasını fırsat bilen şüpheliler, ön koltuktaki para çantasını alıp kayıplara karıştı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde İranlı iş adamını takip eden şüpheliler, döviz bürosundan çektiği 40 bin dolarını tuzak kurarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
"AZ GERİDE PARANIZI DÜŞÜRDÜNÜZ"
Olay, Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Sirkeci'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracını Sirkeci'de bir restoranın otoparkına park eden İranlı işadamı Bahmen Huseyin Alizadeh,(37) Kapalıçarşı'da bir döviz bürosuna gitti. Döviz bürosundan 40 bin Dolar para alan işadamı elindeki çantayla birlikte otoparka yürümeye başladı. Alizadeh'in döviz bürosundan çıktığını gören iki şüpheli, iş adamını otoparka gidene kadar takip etti. Şüpheliler Alizadeh'in arabasının 5 metre gerisinde yere para bıraktı. Alizadeh otoparktan aracıyla hareket ettiği sırada şüphelilerden biri aracın camını tıklayarak 'Az geride paranızı düşürdünüz.' dedi. Aracından inerek 5 metre geride yerde bırakılan paraları toplayan işadamı, aracına döndüğünde ön koltukta bir çanta içinde bulunan 40 bin Dolarının çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
"ADAMLAR KENDİ PARALARINI TUZAK OLARAK BIRAKMIŞLAR"
40 bin Doları çalınan Alizadeh, "Uzun zamandır Türkiye'de ticaret yapıyorum. İran'dan bana para geldi. Ben de Sirkeci'ye geldim. Arabamı otoparka park ettim. Yürüyerek Kapalıçarşı'ya döviz bürosuna gittim. Oradan yaklaşık 40 bin Dolar paramı aldım. Otoparka gelirken iki kişi beni takibe almış. Arabanın yanına gelip bindim. Çıktığım sırada arabanın camını biri tıkladı. 'Abi paranı düşürdün.' dedi. Ben arabamı durdurdum. 4 metrede geride yerde baya para vardı. Onları alırken arabanın içine bıraktığım para çalındı. Ben indiğimde yerde baya para gördüm. Adamlar kendi paralarını tuzak olarak bırakmışlar. Ben paraların tarafına doğru gittim. Paraları toplarken diğer arkadaşı arabanın ön tarafından gelip, koltuktan paramı aldı kayboldu. Yerdeki paraların sahte olup olmadığını bilmiyorum. Paraları polis götürdü. Yerdeki para 5-10 liralık halinde 300 lira civarındaydı. Polis Merkezine gittik kamera kayıtlarını incelediler." dedi.
İŞ ADAMINA KURULAN TUZA KAMERADA
Öte yandan İranlı iş adamına kurulan tuzak güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosundan parasını alan Bahmen Huseyin Alizadeh şapkalı iki kişi tarafından takip ediliyor. Otoparka giden Alizadeh, arabasıyla hareket ettikten sonra şüphelilerden biri araca yaklaşarak camını tıklıyor. Ardından Alizadeh araçtan inerek şüphelilerin gösterdiği yerdeki paraları topluyor. Diğer şüpheli araca yaklaşarak ön koltukta bulunan para dolu çantayı alarak uzaklaşıyor.
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parasi olan düsünsün. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BİR GÜN BENDE BANKADAN DÖVİZCİYE GİDERKEN BENDE TAKİP EDİLDİM AMA BEN FARKETTİM TABİ BENİM ŞAHSİ FİKRİM ÖYLEDE OLMUYABİLİRDİ AMA GÖZLERİ ELE VERİYORDU, DÖVİZ BANKTA OTURUP GİTMELERİNİ BEKLEDİM 45 DKYA YAKIN AKILLANDIM ARTIK MOBİL BANKACILIK KULLANIYORUM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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40.000 dolarin var yaninda olduguna eminsin cuzdanin sendeyse yere düsen üc bes kurus mu düsünüon be adamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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olum kaç senedir burdasınız öğrenemedinizmi TR burası adamı ayakta şey yaparlar uyanık olun.Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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BU KADAR SAFTİ OLURSAN BAŞINA HERŞEY GELİRCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Ülke hırsız dolu büyükler ne yaparsa küçüklerde aynısını yapıyorCevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
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