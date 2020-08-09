Fatih'te değnekçilik anları kamerada 2 kişi gözaltında(YENİDEN) FATİH'te, 2 kişi korsan otoparkçılık, "değnekçilik" yaparken suçüstü yakalandı.

FATİH'te, 2 kişi korsan otoparkçılık, "değnekçilik" yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin otopark için polisten 20 lira isteme anları kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği ekipleri, Mürselpaşa Caddesi üzerinde bazı kişilerin korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden zorla para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bugün saat12.30 sıralarında Mürselpaşa Caddesi üzerinde Fethi K. ve Mehmet S. adlı kişileri değnekçilik yaparken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine getirilen 2 şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden birinin otopark için polisten 20 lira isteme anları kameraya yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: DHA