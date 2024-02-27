Bilecik'te Drone ile Yapılan Trafik Denetimlerinde 602 Bin 400 TL İdari Para Cezası Uygulandı
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan drone trafik denetimlerinde 11 araç ve sürücüsü denetlenmiş, 4 araç sürücüsüne 'Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi' maddesinden toplamda 602 bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 602 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Drone Trafik Uygulamaları kapsamında; 11 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, 4 araç sürücüsüne 'Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi' maddesinden toplamda 602 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK