Bilecik'te Drone ile Yapılan Trafik Denetimlerinde 602 Bin 400 TL İdari Para Cezası Uygulandı

Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 602 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Drone Trafik Uygulamaları kapsamında; 11 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, 4 araç sürücüsüne 'Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi' maddesinden toplamda 602 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK