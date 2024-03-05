Salihli'de traktör sürücülerine güvenli kullanım eğitimi verildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktör sürücülerine "güvenli traktör kullanımı eğitimi" verildi.

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğindeki çalışma kapsamında, Mersinli Mahallesindeki traktör sürücülerine kazaları önlemek ve gece görünürlüklerini artırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Reflektörün öneminin anlatılmasının ardından traktör römorklarına reflektör, traktörlere de tepe lambası takıldı.