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Manisa'da Okul Servislerine Denetim: Cezai İşlem Uygulandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından okul servislerine yönelik düzenlenen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından okul servislerine yönelik düzenlenen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından okul servislerine yönelik denetim yapıldı. 22 ekip 42 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 276 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 4 araç sürücüsüne toplamda 4 bin 661 TL para cezası kesildi, 2 araç da trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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