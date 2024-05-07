Bilecik'te Dron Destekli Denetimde Sürücülere 12 Bin 463 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te polis tarafından yapılan dron destekli denetimde kurallara uymayan sürücülere 12 bin 463 TL trafik idari para cezası kesildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekiplerince yapılan drone denetimlerinde 4 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 6 bin 24 TL, 1 araç sürücüsüne 'Tescil Edilen Araçları Tescil Belgesi ve Tescil Plakası Almadan Karayoluna Çıkartmak' maddesinden 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 12 bin 463 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK