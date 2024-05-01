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Kütahya'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi ve trafik semineri düzenlendi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerince Şaphane İlkokulu ve 75.yıl ilkokulu bahçesinde oluşturulan pistte öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verilirken, Ömer Halisdemir Ortaokulu ile 75.Yıl Ortaokulu öğrencilerine trafik semineri verildi.

Okul bahçesinde kurulan trafik eğitim parkuruna İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar ile birlikte gelerek çalışmaları yerinde izleyen Kaymakam İsmail Karakoç, çocukların trafik konusunda bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, trafikle ilgili etkinliklerin sürdürüleceğine vurgu yaptı. Karakoç, öğrencilere kırmızı düdük dağıtarak, trafikteki ihlallere düdük çalarak dikkat çekmelerini istedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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