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Bilecik'te Dron Denetimlerinde 10 Araç Sürücüsüne Trafik Cezası

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından yapılan dron denetiminde 10 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı. Trafik ekipleri sürücüleri kurallara uymaya ve dikkatli yolculuk yapmaya davet etti.

Bilecik'te dron denetimlerinden kaçamayan 10 araç sürücüsüne 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme ekiplerince düzenlenen dron denetiminde 10 araç ve sürücüsüne; 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı. Trafik ekipleri sürücüleri kurallara uymaya ve dikkatli yolculuk yapmaya davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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