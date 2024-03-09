Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Yolları Kontrol Ediyor
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan yolları kontrol ederek yol durumları hakkında bilgiler verdi.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan yolları kontrol ederek yol durumları hakkında bilgiler verdi.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün kentte Kayseri - Sivas Yolu, Kayseri - Malatya Yolu, Kayseri - Ankara Yolu, Kayseri - Nevşehir Yolu, Kayseri Kuzey Çevre Yolu, Pınarbaşı - Gürün Yolu, Pınarbaşı - Kayseri Yolu, Pınarbaşı ilçe girişi, Pınarbaşı - Kahramanmaraş Yolu ve Kayseri - Niğde Yolunda kontrollerini yaparak, yol ve yağış durumları hakkında bilgilendirme yaptı. - KAYSERİ