Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" konulu talimat ile 06 - 09 Nisan arasında 32 otobüste 670 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak el broşürleri dağıttı.

Şehirler arası otobüs yolcularına bilgi veren personel, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı, bundan dolayı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması ve özellikle yolcuların seyahat süresince emniyet kemerini kullanmalarının yasal bir zorunluluk olduğu konusunda bilgilendirilerek emniyet kemeri takmak konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan sivil kıyafetli trafik personeli tarafından da otobüslere ve ticari yolcu taşımacılığı yapılan diğer araçlara da yolcu gibi binilerek sürücülerin seyahat esnasında trafik kurallarına riayet edip etmediklerine yönelik denetimlerin devam edildiği, Ramazan Bayramı tatili süresince oluşabilecek kazaların en aza indirilmesi ve önlenmemesi amacıyla mevcut trafik ekiplerinin sayısının normalden 2 katına çıkarıldığı, diğer birimlerden yapılan takviyeler sonucunda da personel sayısının 3 katına çıkarılarak denetimlerin artırıldığı ifade edildi.

Vatandaşlara bayram süresince yapacakları seyahatlerde trafik kurallarına uymaları, sürücülere de seyir halinde hızdan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - SAMSUN