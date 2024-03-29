Samsun'da trafik kuralları bilgilendirme çalışması yapıldı

Samsun'da polis ekipleri tarafından yaya ve sürücülere, trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kaybının önüne geçmek için denetimler devam ediyor. Ekipler denetimlerin yanı sıra, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan başlıca kural ihlalleri ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çalışmalar yürütüyor. Ekipler tarafından il merkezinin çeşitli noktalarında 204 araç sürücüsü ve 281 yayaya el broşürleri dağıtılarak, bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Yapılan bu denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli olarak devam edeceği bildirildi. - SAMSUN