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Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde trafik bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan otobüs şoförleri ve vatandaşlar trafik polisleri tarafından bilgilendirildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otobüs şoförleri, yardımcı personeller ve vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yolcu otobüsü içerisinde yapılan toplantıda, yolcular trafik kurallarına duyarlı olmaya davet edildi.

Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan otobüs şoförleri ve vatandaşlar trafik polisleri tarafından bilgilendirildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Bilecik Eski Otogarı'nda otobüs şoförleri, yardımcı personeller ve vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ekipler yolcu otobüsü içerisinde 'Sevdiklerinize sağlıklı bir şekilde kavuşmak istiyorsanız lütfen emniyet kemerinizi takın' ifadelerini kullanarak yolcuları trafik kurallarına duyarlı olmaya davet ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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