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Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde Cezai İşlem Uygulandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından düzenlenen motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 484 motosiklet ve sürücüsü denetlenirken 111 araç ve sürücüsüne toplamda 277 bin 480 TL para cezası kesilirken 15 araç ise trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından düzenlenen motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza indirilmesi, sürücülerin güvenle seyahat edebilmeleri amacıyla motosiklet denetimi yapıldı. 21 ekip 41 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 484 motosiklet ve sürücüsü denetlenirken 111 araç ve sürücüsüne toplamda 277 bin 480 TL para cezası kesilirken 15 araç ise trafikten men edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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