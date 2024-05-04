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Bozüyük'te hırsızlık suçundan aranan çocuk ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hırsızlık suçundan aranan çocuk şahıs ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı. Kocaeli Çocuk Mahkemesince; 'Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan şüpheli şahıs Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından yakalandı. Sürücü belgesinin olmadığı tespit edilen şüpheliye 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak' suçundan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hırsızlık suçundan aranan çocuk şahıs ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı.

Kocaeli Çocuk Mahkemesince; 'Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan şüpheli şahıs Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından yakalandı. Sürücü belgesinin olmadığı tespit edilen şüpheliye 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak' suçundan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Bozüyük Bilecik trafik Çocuk Yakalama Ceza Hırsızlık Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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