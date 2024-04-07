Ramazan Bayramı öncesi polis, şoför ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu
Ramazan Bayramı öncesi polis, şoför ve yolculara bilgilendirmelerde bulundu.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde şoför ve yolculara uyarılarda bulundu. Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şoförlere emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları gerektiği yönünde bilgilendirme yaptı. Polis yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. - ADANA