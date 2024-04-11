Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 419 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde bin 546 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 419 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 12 araç ise trafikten men edildi.

Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri nedeniyle Eskişehir il merkezi ve sınırları içinde can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi ile trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla çalışmalar yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde bin 546 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 419 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi. Şehirlerarası otobüs terminali çıkışında ise 22 otobüs şoförü ve 885 yolcuya ekiplerce emniyet kemeri kullanımının önemi üzerine eğitim verildi. - ESKİŞEHİR