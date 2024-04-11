Elazığ'da Ramazan Bayramı'nda trafik denetimi yapıldı

Ramazan Bayramı'nda polisin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kentin farklı noktalarında trafik denetimi yaptı. Uygulamada araçlar ekipler tarafından tek tek durdurulurken önce sürücülerin bayramları kutlandı ve ardından evrakları kontrol edildi. Evraklarda eksiği olan, emniyet kemeri takmayan ve ihlali olan sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ