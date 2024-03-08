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Manisa'da Okul Servislerine Denetim: 7 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde, okul servislerine yönelik olarak 7 araç ve sürücüsüne 56 bin 426 TL idari para cezası kesildi ve 2 okul servisi trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde 7 araç ve sürücüsüne 56 bin 426 TL idari para cezası kesilirken 2 okul servisi de trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 22 ekip 42 personel ile okul servis araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 225 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 7 araç ve sürücüsüne toplam 56 bin 426 TL idari para cezası uygulandığı ve 2 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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