Samsun Bafra'da ortak trafik denetimi gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Asayiş Timleri ekiplerince ortak denetim gerçekleştirildi.

Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı mevkisinde yürütülen uygulamada trafik kuralları hakkında araç sürücüleri bilgilendirildi.

Otobüs sürücüleri ile kamyon sürücülerine telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf ve belge denetimi de yapıldı.

Denetimlerde 224 araç kontrol edilirken sürücülerine de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, denetimde 1 araç sürücüsüne 3. kez aracını muayene yaptırmadığı gerekçesiyle 3 bin 135 lira ceza işlemi uyguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise yol asayiş uygulamasında, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma kapsamında 185 kişiye GBT kontrolü yaptı.

Asayiş ve trafik uygulamalarının farklı yer ve saatlerde devam edeceği bildirildi.