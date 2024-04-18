Gaziantep'te Hatalı Park Yapan 186 Araç Ceza Aldı

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, hatalı park nedeniyle bin 186 araca toplamda 818 bin 340 Türk Lirası tutarında cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler titizlikle yürütüldü. - GAZİANTEP