Mardin'de sürücülere trafik kuralları 'Yaşam Tüneli'nde anlatılıyor

Mardin'de sürücüler, 'Yaşam Tüneli' adı verilen çadırda trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan "Yaşam Tüneli" isimli platformda, trafik ekiplerince sürücüler davet edilerek trafik kurallarını anlatan görüntüler izletiliyor.

Sürücülere izlettirilen videolar aracılığıyla emniyet kemeri ile araçlarda çocuk düşüncede sistemlerinin kullanımı, bunun trafik kazalarına etkisi, cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgiler veriliyor.

Verilen eğitimlerle trafikte seyir emniyetinin en üst seviyede tutularak kazaların önlenmesi ve meydana gelebilecek kazalarda can kaybının en aza indirilmesi amaçlanıyor. - MARDİN